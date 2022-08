Szef greckich służb wywiadowczych zrezygnował. W tle doniesienia o inwigilacji

Panagiotis Kontoleon, szef służb wywiadowczych Grecji, podał się w piątek do dymisji - poinformowała kancelaria premiera. Dymisja ma mieć związek ze skandalem dotyczącym inwigilacji polityka i dziennikarza przy użyciu oprogramowania szpiegującego Predator, podobnego do Pegasusa.

Kontoleon podał się do dymisji "w następstwie błędnych działań wykrytych podczas zgodnych z prawem procedur podsłuchowych" - podano w oświadczeniu. Na stanowisku szefa EYP zastąpi go sekretarz generalny MSZ Temistoklis Demiris.

Szpiegowali dziennikarza

Sekretarz generalny kancelarii premiera też zrezygnował

Do rezygnacji dyrektora służ wywiadowczych, które podlegają kancelarii premiera, doszło kilka godzin po podaniu się do dymisji Grigorisa Dimitriadisa, sekretarza generalnego kancelarii premiera, który jest bratankiem szefa rządu. AFP powiązała te rezygnacje z ujawnieniem próby inwigilacji lidera opozycji Andrulakisa przy użyciu systemu Predator.

System Predator

Predator to oprogramowanie szpiegujące podobne do Pegasusa. Oba tworzone są przez izraelskie firmy i mogą jednocześnie inwigilować to samo urządzenie. Przy użyciu Predatora można włamać się do wybranego telefonu, uzyskując dostęp do wiadomości i rozmów.