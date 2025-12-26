Logo strona główna
Spór o statek powiązany z izraelską armią. Związkowcy nie wykluczają strajku

Statek wycieczkowy Crown Iris
Statek wycieczkowy Queen Mary 2
Źródło: CNN
Światowa Federacja Związków Zawodowych chce, aby greckie władze cofnęły zgodę na remont statku wycieczkowego Crown Iris. Jednostka ta jest powiązana z Siłami Zbrojnymi Izraela. "Armia używa tego statku wycieczkowego, aby zaoferować chwile relaksu izraelskim żołnierzom, zanim wrócą, aby kontynuować swoje przestępcze działania" - oceniła w komunikacie federacja.

Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) z siedzibą w Atenach zapowiedziała, że sprzeciwi się jakimkolwiek naprawom lub pracom konserwacyjnym prowadzonym w greckiej stoczni w Pireusie na wycieczkowcu Crown Iris.

Zaapelowała do greckich związków zawodowych działających w portach o zachowanie gotowości strajkowej i nieuczestniczenie w żadnych pracach, które ułatwiają statkowi zbliżanie się do nabrzeży remontowych.

Jednostka jest powiązana z Siłami Zbrojnymi Izraela (IDF).

Statek wycieczkowy Crown Iris
Statek wycieczkowy Crown Iris
Źródło: GEORGE STAMATIS/Shutterstock

Statek "oferuje chwile relaksu" żołnierzom

Crown Iris, obsługiwany przez izraelską linię rejsową Mano Maritime, wykorzystywany był do ewakuacji cywilów podczas tegorocznej wojny izraelsko-irańskiej. Według greckich związków zawodowych, wycieczkowiec w sierpniu przewoził izraelskich żołnierzy na Kretę.

"Odrywając się od zabijania, jako turyści chodzą po Grecji, śpiewając piosenki takie jak Śmierć Arabom i Gaza jest cmentarzem" - pisał latem w oświadczeniu grecki związek nauczycieli (ELME), protestujący wówczas przeciwko tej wizycie.

W podobnym tonie rejsy Crown Iris opisała WFTU w oświadczeniu zamieszczonym we wtorek na swojej stronie. "Izraelska armia używa tego statku wycieczkowego, aby zaoferować chwile relaksu izraelskim żołnierzom, zanim wrócą, aby kontynuować swoje przestępcze działania" - napisano.

W 2019 r. Crown Iris przeszedł gruntowny remont w greckiej stoczni, gdzie całkowicie zmieniono jego wystrój, odnowiono wszystkie kabiny, zainstalowano pięć restauracji, dodano boisko do koszykówki i zjeżdżalnię wodną.

Autorka/Autor: asty/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GEORGE STAMATIS/Shutterstock

