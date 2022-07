"To spadnie na domy!". Byli na tarasie, nagrali katastrofę samolotu 

Mieszkaniec greckiej wioski Paleochori pokazał nagranie, na którym widać katastrofę ukraińskiego samolotu, który eksplodował w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Samolot z ukraińską załogą przewoził ponad 11 ton pocisków wyprodukowanych w Serbii, a mających dotrzeć do Bangladeszu. Zginęła cała załoga.

Samolot transportowy Antonow An-12 z ośmioma osobami na pokładzie rozbił się w sobotni wieczór w pobliżu greckiego miasta Kawala. Według lokalnych władz na miejsce katastrofy przyjechało siedem wozów strażackich, ale nie mogły one zbliżyć się do samolotu wstrząsanego kolejnymi eksplozjami.

Maszyna leciała z serbskiego miasta Nisz do stolicy Jordanii, Ammanu. Załoga Antonowa miała zgłosić problemy techniczne i poprosić o pozwolenie na lądowanie awaryjne na lotnisku w Kawali, ale nie zdążyła już wykonać żadnego manewru. Osoby mieszkające w promieniu dwóch kilometrów zostały poproszone o pozostanie w domu i założenie masek ochronnych. Przyczyną był niebezpieczny i potencjalnie toksyczny ładunek.

- Zastanawiam się, jak to się stało, że (samolot) nie spadł na nasze domy. Nadleciał stamtąd, cały się dymił, wydawał dźwięki, których nie potrafię opisać. Minął górę, zawrócił i rozbił się na polu. Wybuchł pożar, baliśmy się. Przyjechało mnóstwo samochodów, ale nikt nie mógł się zbliżyć, bo wciąż dochodziło do kolejnej eksplozji - relacjonowała Aimilia Tsaptanova, świadek zdarzenia i mieszkanka Kawali.

"Gdzie on leci?"

"Gdzie on leci?" - słychać na nagraniu, "To spadnie na domy! To spada, oj oj oj!" - mówi inny mieszkaniec, zanim samolot uderzył w ziemię.