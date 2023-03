Rybakowi groziło 4760 lat więzienia, sąd skazał go na "zaledwie" dwieście osiemdziesiąt

W poniedziałek 6 marca 45-letni egipski rybak N. Elfallah został uznany za winnego przemytu 476 migrantów z Libii do Grecji. Jak podaje Euronews, wśród osób, które w listopadzie 2022 roku weszły na pokład, było 336 mężczyzn, 10 kobiet, 128 chłopców i dziewięć dziewczynek. Zgodnie z greckim prawem Efallahowi groziło po 10 lat więzienia za każdą osobę znajdującą się na pokładzie, co dawałoby łącznie 4670 lat za kratkami. Sąd wyjaśnił jednak, że "uwzględnił jego motywację" i skazał go na "zaledwie" 280 lat pozbawienia wolności.

Migranci w Grecji. Rybak skazany na 280 lat więzienia

Portal wyjaśnia, że od razu po przybiciu łodzi do brzegu służby aresztowały siedem osób, które próbowały nią sterować, w tym Elfallaha oraz jego 15-letniego syna. Egipcjanin nie odpowiadał podobno za wprowadzanie ludzi na pokład ani organizację rejsu, sam był jednym z migrantów. Według relacji Euronews na udział w ryzykownej podróży zdecydował się, ponieważ chciał dołączyć wraz z 15-latkiem do swojego drugiego syna, mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Ponieważ nie było go stać na opłaty, zaproponował, że on oraz jego syn w zamian za miejsce na pokładzie mogą wykonywać podczas rejsu jakieś prace. Do przejęcia steru miały zmusić go trudne warunki atmosferyczne.