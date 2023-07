Ewakuacja Polaków z Rodos. Rozmowa z dziećmi przebywającymi w punkcie pomocowym

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 516 dni. Rosjanie zaatakowali Kostiantyniwkę w obwodzie donieckim za pomocą amunicji kasetowej. W wyniku ataku zginęło dziecko, siedem osób jest rannych - poinformował Pawło Kyryłenko, szef władz obwodu. Początkowo urzędnik podał, że wśród siedmiu rannych osób jest czworo dzieci w wieku od pięciu do 12 lat. Później przekazał, że jedno z dzieci zmarło. Urzędnik zaapelował do mieszkańców, by ewakuowali dzieci z niebezpiecznych przyfrontowych regionów, ponieważ "Rosjanie walczą z cywilami i w swojej żądzy zabijania nie zatrzymają się przed niczym". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.