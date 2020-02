Kamienie z jednej strony, gaz łzawiący z drugiej. Gwałtowne starcia policji z migrantami na Lesbos

Jak przekazał przedstawiciel policji, do starć doszło w pobliżu obozu Kara Tepe, gdy setki ludzi maszerowały z przepełnionego obozu Moria do oddalonego o 7 km miasta Mitylena. Drogę zagrodziła im policja, która użyła gazu łzawiącego, ale mimo to setkom demonstrantów udało się dotrzeć do portu.