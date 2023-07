Pożary dotarły do domu Zbigniewa Preisnera. "Wszystko dookoła spłonęło"

"Drodzy przyjaciele, ekstremalnie trudna noc, moja wioska płonęła. Mój dom ocalał, ale wszystko dookoła spłonęło" - czytamy we wpisie opublikowanym przez Zbigniewa Preisnera na Facebooku 26 lipca. "Widziałem, że jeden z moich dzikich kotów został uratowany. To było apokaliptyczne doświadczenie. Bitwa na wyspie jeszcze nie jest zakończona" - dodał.

Zbigniew Preisner na Rodos

Tego samego dnia tworzący m.in. muzykę do filmów kompozytor zamieścił na swoim profilu kolejny post. Dołączył do niego zdjęcie, na którym widać go wśród sięgającej horyzontu spalonej ziemi. "To miejsce jeszcze wczoraj było piękną, zieloną okolicą. Płaczę za wszystkimi ludźmi i zwierzakami z Rodos. To niewiarygodna strata dla Grecji i jej wszystkich miłośników. Bądź silna, Grecjo!" - napisał Preisner.