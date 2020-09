Pożar obozu dla uchodźców to "dzwonek ostrzegawczy". "Europa nie może sobie pozwolić na drugą porażkę"

Premier Grecji Kyriakos Micotakis zapowiedział w niedzielę, że jego kraj zbuduje na wyspie Lesbos stały ośrodek dla migrantów, który zastąpi przeludniony obóz Moria, doszczętnie zniszczony w wyniku ostatnich pożarów. - Europa nie może sobie pozwolić na drugą porażkę w kwestii migracji - oświadczył, apelując do Unii Europejskiej o większe zaangażowanie.

Pożary w obozie Moria we wtorek i w środę pozbawiły schronienia 12 tysięcy ludzi. Władze twierdzą, że były one wynikiem celowych podpaleń. Ich sprawcami mieli być sami migranci, którzy nie chcieli zaakceptować nakazu kwarantanny oraz życia w takich warunkach.

"Dwonek ostrzegawczy"

Premier Grecji Kyriakos Micotakis powiedział w niedzielę, że budowa nowego ośrodka będzie okazją do zresetowania polityki związanej z obsługą przybywających migrantów. - Chcemy przekształcić ten problem w szansę - oświadczył podczas konferencji prasowej. Zaznaczył, że "Europa powinna być bardziej zaangażowana w zarządzanie nowym ośrodkiem, gdziekolwiek ostatecznie zdecydujemy, że powinien być".

Jak napisała agencja Reutera, premier Grecji wydawał się odrzucać protesty mieszkańców Lesbos, którzy sprzeciwiali się utworzeniu nowego ośrodka, a także migrantów, którzy domagali się przeniesienia na kontynentalną część Grecji. - Chcę z obozu Moria powiedzieć, że będzie tam stałe centrum przyjmowania i identyfikacji. Chcę wysłać tę wiadomość we wszystkich kierunkach - powiedział.

Część migrantów z obozu Moria została już przeniesiona do tymczasowego zakwaterowania w namiotach na Lesbos.

Wcześniej minister do spraw migracji Notis Mitarakis spodziewa się, że w niedzielę w nowych namiotach może osiedlić się około tysiąca osób. - Chcemy zapewnić każdemu namiot, jedzenie i wodę - powiedział dziennikarzom.

Protest migrantów na Lesbos. "Nie chcemy znowu iść do piekła"

Jak informowała w sobotę agencja Associated Press, po wybuchu pożaru do nowego obozu przeniesiono ponad sto osób, które najpierw zostały poddane testom na obecność koronawirusa. Jak dodała agencja, dzieci z rodzin, które jako pierwsze trafiły do nowych namiotów, odkryły w pobliżu obozu niewielką plażę i bawiły się w wodzie.