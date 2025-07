Nowe informacje po zabójstwie polskiego profesora w Grecji

Grecja. Policja w Atenach Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Do zabójstwa Przemysława Jeziorskiego, polskiego profesora z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, doszło 4 lipca.

O sprawie od poniedziałku informują greckie media, przekazujące szczegóły ze śledztwa.

Kondolencje rodzinie i przyjaciołom zamordowanego złożyła m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, na której w przeszłości studiował Jeziorski.

Greckie media we wtorek i środę przekazały nowe informacje na temat zabójstwa polskiego naukowca Przemysława Jeziorskiego. Według ustaleń portalu To Manifesto, dotychczasowe ustalenia wskazują, że mogło to być morderstwo na zlecenie, wykonane przez zawodowca. Według portalu śledczy poczynili znaczące postępy, a grecka policja jest bliska zidentyfikowania zarówno zabójcy, jak i zleceniodawcy.

Nowe informacje o zabójstwie polskiego profesora

Szczególne znaczenie miało mieć m.in. przeanalizowanie nagrań z kamer monitoringu z okolicznych sklepów. Udało się dzięki nim ustalić drogę ucieczki sprawcy po postrzeleniu mężczyzny. Nagrania wskazują, że zamieszana w sprawę jest także druga osoba, która miała czekać na sprawcę w samochodzie. Funkcjonariusze z wydziału zabójstw podejrzewają także, że związek z zabójstwem ma ktoś z najbliższego otoczenia zamordowanego mężczyzny, podaje grecki portal news247.

Greckie media przekazują ponadto pierwsze szczegóły z przesłuchań przeprowadzonych w związku z tą sprawą. Przesłuchana miała zostać m.in. była żona Przemysława Jeziorskiego. Kobieta miała zeznawać blisko osiem godzin i przyznać policji, że nie zna nikogo, kto mógłby chcieć skrzywdzić byłego męża. Opowiadała, że toczyła z nim spór prawny o prawa do opieki nad dziećmi. Zaplanowana była już kolejna rozprawa sądowa, a jeszcze w dniu zabójstwa kobieta wraz z Jeziorskim i dziećmi odbyli wizytę u psychologa dziecięcego. Przesłuchany miał zostać także m.in. obecny partner kobiety, który miał zeznać policji, że w dniu zabójstwa przebywał poza Atenami.

Greckie media zwracają również uwagę na dokumenty, które miał przekazać służbom prawnik byłej żony Przemysława Jeziorskiego. Ma z nich wynikać, że zamordowany kilka dni wcześniej powrócił z Korei Północnej. Funkcjonariuszy miał zainteresować ten wątek, ponieważ aby wjechać i wyjechać z tego kraju trzeba mieć specjalne zezwolenia, które są trudne do uzyskania.

Zabójstwo Polaka w Grecji

Przemysław Jeziorski był profesorem marketingu i finansów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Do jego zabójstwa doszło w piątek 4 lipca wczesnym popołudniem w mieście Ajia Paraskiewi koło Aten. Został on pięciokrotnie postrzelony w klatkę piersiową i szyję, gdy zbliżał się do domu, w którym mieszkały jego dzieci. Z relacji świadków wynika, że zamaskowany sprawca oddalił się z miejsca zabójstwa pieszo.

Kondolencje rodzinie i przyjaciołom Przemysława Jeziorskiego we wtorek złożyła m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, na której w przeszłości studiował naukowiec. "Szok, jaki wywołała wiadomość o śmierci Profesora, stał się udziałem całej naszej społeczności akademickiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która tą drogą składa Rodzinie i Przyjaciołom profesora Jeziorskiego wyrazy najgłębszego współczucia" - napisano w oświadczeniu na łamach akademickiej "Gazety SGH - Życie uczelni".