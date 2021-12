Papież: łatwo jest pociągnąć za sobą opinię publiczną, wzbudzając strach przed drugim człowiekiem

W drugim dniu wizyty w Grecji papież Franciszek odwiedził ośrodek dla uchodźców na wyspie Lesbos. Powiedział, że "poszanowanie osób i praw człowieka w Europie powinno być zawsze chronione". - Kryzys humanitarny jest to problem świata, dotykający wszystkich. Tu chodzi o ludzkie życie, stawką jest przyszłość każdego z nas - podkreślił.

- Smutno słyszeć o wykorzystywaniu wspólnych funduszy do budowy murów - powiedział w niedzielę papież, który w drugim dniu wizyty w Grecji spotkał się z uchodźcami na wyspie będącej symbolem kryzysu migracyjnego w Europie.

Wraz z nim do ośrodka pobytu i identyfikacji migrantów, znajdującego się w rejonie miasta Mitylena, przyjechała prezydent Grecji Ekaterini Sakielaropulu.

Papież: jestem tu ponownie, aby się z wami spotkać

Franciszek, który był na tej wyspie w obozie dla migrantów już w 2016 roku, podkreślił w swym wystąpieniu: - Jestem tu ponownie, aby się z wami spotkać, jestem tu po to, aby powiedzieć, że jestem blisko was. Jestem tu, aby zobaczyć wasze twarze, aby spojrzeć w wasze oczy.

- To - jak dodał - oczy pełne strachu i oczekiwania. Oczy, które widziały przemoc i biedę, oczy wyżłobione zbyt wieloma łzami.

Papież przywołał słowa wypowiedziane na wyspie pięć lat temu przez ekumenicznego zwierzchnika prawosławia, patriarchę Bartłomieja, który oświadczył: "Ci, którzy się was boją, nie widzieli waszych oczu. Ci, którzy się was boją, nie widzieli waszych twarzy".

Za patriarchą Franciszek mówił dalej, że zapomina się, iż migracja nie jest problemem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Europy i Grecji, ale jest problemem (całego) świata". - Kryzys humanitarny jest to problem świata, dotykający wszystkich - dodał papież. - Tu chodzi o ludzkie życie, stawką jest przyszłość każdego z nas, która będzie spokojna tylko wtedy, gdy będzie zintegrowana - podkreślił.

Apel do społeczności międzynarodowej

Franciszek mówił również, że "historia uczy nas, iż zamknięcie i nacjonalizm prowadzą do katastrofalnych skutków". Za "iluzję" uznał myślenie, że wystarczy się "zabezpieczyć, obronić przed najsłabszymi, którzy pukają do drzwi". - Przyszłość jeszcze bardziej nas zetknie ze sobą - ocenił.

Franciszek zaapelował również do społeczności międzynarodowej. - Skończmy z ciągłym przerzucaniem się odpowiedzialnością, nie powierzajmy ciągle kwestii migracji innym. Tak, jak gdyby nikogo one nie obchodziły i były tylko bezużytecznym ciężarem, który ktoś musi ponieść - oznajmił. Prosił wszystkich: - Przezwyciężajmy paraliż strachu, obojętność, która zabija, cyniczny brak zainteresowania, poprzez który w białych rękawiczkach skazujemy na śmierć tych będących na marginesie.

Nie można rozwiązać problemów poprzez "wznoszenie barier"

Odnosząc się do Grecji oświadczył. - Musimy jednak z goryczą przyznać, że ten kraj, jak inne, nadal jest przyciśnięty do muru, i że są w Europie tacy, którzy uparcie traktują ten problem jako sprawę, która ich nie dotyczy.

Wskazywał, że należy zająć się przyczynami zjawiska migracji, "a nie biednymi osobami, które ponoszą konsekwencje czy nawet są wykorzystywane do celów propagandy politycznej".

Apel do sumień

Papież apelował do sumień, by nie uciekać od przerażających obrazów ciał dzieci leżących na plażach Morza Śródziemnego. - Proszę, powstrzymajmy to pogrążanie się cywilizacji - wezwał. Apel ten zabrzmiał szczególnie mocno po włosku, ponieważ papież użył słowa oznaczającego w tym języku "katastrofę morską".