Tragiczny wypadek podczas pokazów lotniczych. "Byliśmy oszołomieni"

Katastrofa greckiego myśliwca F-4 Phantom na pokazie lotniczym Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do katastrofy doszło w sobotę podczas pokazów lotniczych w bazie Tanagra na północ od Aten - poinformował Reuters.

Nagranie greckiego nadawcy publicznego ERT pokazuje, jak należący do Greckich Sił Lotniczych myśliwiec F-4 wykonuje skręt w prawo kilka metrów nad ziemią, a następnie uderza w ziemię i staje w płomieniach. Ogień rozprzestrzenił się na pobliski las. Do jego gaszenia skierowano 11 samolotów i śmigłowców.

Obaj piloci zginęli - przekazało Reutersowi dwóch przedstawicieli greckich władz. Maszyna rozbiła się około dwóch kilometrów od lotniska. Według jednego z rozmówców nie ma rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy.

Wypadek samolotu w trakcie Athens Flying Week

- Wszyscy byliśmy oszołomieni. Samolot znajdował się w powietrzu nie dłużej niż trzy minuty - powiedział jeden ze świadków zdarzenia, na którego powołała się ERT.

F-4 Phantom brał udział w Athens Flying Week, corocznej imprezie lotniczej, w której uczestniczą wojskowe i cywilne zespoły z kilkudziesięciu państw.

W związku z katastrofą dalsza część pokazu została odwołana - przekazali organizatorzy w oświadczeniu.