Godzina policyjna na wyspie przyciągającej setki tysięcy turystów. "Liczba zakażeń wzrosła czterokrotnie"

Nowe ograniczenia epidemiczne na greckiej wyspie Mikonos. Z powodu wzrostu wykrywanych tam infekcji koronawirusem zarządzono, że od 26 lipca będzie obowiązywała godzina policyjna. Nałożono także restrykcje na lokale gastronomiczne.

Godzina policyjna obowiązywać będzie od 1 do 6 rano. Nie będzie dotyczyła osób udających się do pracy i z powrotem lub do szpitala. - Liczba aktywnych zakażeń na wyspie Mikonos wzrosła w ciągu tygodnia czterokrotnie i przekroczyła 300 - ostrzegł wiceminister obrony cywilnej Nikos Hardalias. Przypomniał, że w całej Grecji za organizowanie prywatnych zgromadzeń z udziałem więcej niż 20 osób nadal grozi do 200 tysięcy euro grzywny.

- Wzywam mieszkańców, gości i pracowników na naszej pięknej wyspie do ścisłego stosowania się do tych środków ostrożności (...) byśmy mogli szybko ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, a Mikonos mogła wrócić do normalności - zaapelował wiceminister.

Kolejną restrykcją jest to, że w barach i restauracjach nie będzie można odtwarzać muzyki. Burmistrz Mikonos Konstantinos Koukas stwierdził, że zarządzenie obostrzeń w samym sercu sezonu turystycznego jest "niesprawiedliwe" i "błędne". "Mikonos nie może być jedyną wyspą, na której nie będzie słychać muzyki. To może tylko zmotywować odwiedzających do wyjazdu na inne wyspy" - napisał w oświadczeniu. Ocenił, że sam "zrobił, co trzeba, aby chronić zdrowie publiczne".

Mikonos Shutterstock

Mikonos to jedno z najpopularniejszych wśród turystów miejsc w Grecji. W sezonie wyspa przyciąga ponad milion urlopowiczów, w tym wielu celebrytów. Mikonos jest znana nie tylko z malowniczych plaż, ale również z imprez i bogatego życia nocnego - opisuje agencja AFP.

Grecja. Obostrzenia w trakcie sezonu turystycznego

W ciągu ostatnich tygodni liczba infekcji SARS-CoV-2 w Grecji znacząco wzrosła. Aby opanować epidemię, wprowadzono obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników medycznych i personelu domów opieki. Wstęp do wielu miejsc wewnątrz budynków, na przykład restauracji, barów czy kin, jest od piątku możliwy tylko za okazaniem zaświadczenia o szczepieniu lub negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, nie starszego niż sprzed trzech dni. Zasady te wywołały protesty środowisk antyszczepionkowych.

W Grecji stwierdzono dotąd 453 200 zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zarejestrowano 12 809 zgonów.

Autor:akw

Źródło: PAP, Reuters