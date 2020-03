Szefowie Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - Ursula von der Leyen, Charles Michel i David Sassoli - jadą we wtorek do Grecji. W obliczu kryzysu chcą w ten sposób okazać wsparcie dla tego kraju. U jego granic pojawiły się w ostatnich dniach tysiące uchodźców, których Turcja przestała powstrzymywać przed pochodem w stronę Europy.

Po tureckiej stronie granicy z Grecją gromadzą się tysiące migrantów - głównie syryjskich uchodźców. Ich liczba rośnie lawinowo, odkąd Turcja ogłosiła, że nie będzie zatrzymywać na swoim terytorium uchodźców z Syrii, którzy podejmą próbę, by drogą morską lub lądową dostać się do Europy.

Migranci koczujący na brzegu greckiej wyspy Lesbos PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Von der Leyen: Turcja jest w trudnej sytuacji, ale to, co widzimy, nie może być odpowiedzią

- Wyzwanie, które stoi teraz przed Grecją, jest wyzwaniem europejskim, dlatego jutro pojedziemy wraz z Charles'em Michelem i Davidem Sassolim, jako przedstawiciele trzech instytucji europejskich spotkamy się z premierem Grecji (Kyriakosem Micotakisem) i wraz z nim odwiedzimy obszar przygraniczny - powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli von der Leyen.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej tłumaczyła, że chodzi o to, by ocenić na miejscu, w jaki sposób można zwiększyć wsparcie dla Grecji. W niedzielę po południu greckie władze zwróciły się o pomoc do Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontexu), uruchamiając tzw. mechanizm szybkiej interwencji dotyczący granic. - Frontex pracuje teraz bardzo ściśle z innymi państwami członkowskimi, aby dowieźć strażników granicznych i sprzęt do Grecji - zaznaczyła przewodnicząca KE.

Decydując się na przepuszczanie uchodźców, Turcja chce wywrzeć presję na państwa zachodnie należące do UE, ale też NATO, by wsparły ją w jej działaniach w Syrii. Władze w Ankarze oświadczyły, że oczekują od społeczności międzynarodowej wzięcia pełnej odpowiedzialności za sytuację w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii, gdzie trwa ofensywa armii syryjskiej przeciwko rebeliantom wspieranym przez Turcję.

- Uznaję to, że Turcja jest w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o uchodźców i migrantów, ale to, co widzimy nie może być odpowiedzią, czy rozwiązaniem - oświadczyła von der Leyen.

Ursula von der Leyen, Charles Michel i David Sassoli OLIVIER HOSLET/EPA/PAP

Porozumienie z Turcją

KE, która przygląda się sytuacji bardzo uważnie, oświadczyła, że oczekuje, iż Turcja będzie się wywiązywać z umowy z UE w sprawie uchodźców. Porozumienie to, które zostało zawarte po wybuchu kryzysu migracyjnego przewiduje, że Unia przekaże w sumie 6 mld euro Turcji na wsparcie uchodźców, a władze w Ankarze będą ich u siebie utrzymywać.

W odpowiedzi na nadzwyczajną sytuację władze Grecji zapowiedziały, że nie będą przez miesiąc przyjmować żadnych wniosków o azyl. Premier tego kraju Micotakis zapowiedział, że zamierza się odwołać do art. 78 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby w pełni korzystać ze wsparcia unijnego.

W oparciu o ten artykuł w latach 2015-2016, gdy UE mierzyła się z poprzednim kryzysem migracyjnym, została wypracowana strategia relokacji uchodźców z Grecji i Włoch do innych krajów Unii. Rzecznik KE nie chciał się do tego w poniedziałek odnosić, podkreślając, że będzie to jednym z tematów rozmów von der Leyen w Grecji.

mart/adso

Źródło: PAP