Media: kolejny zgrzyt na linii Ateny-Ankara w związku z Morzem Egejskim

Grecja zamierza ogłosić utworzenie dwóch nowych parków morskich - na terytorium Morza Jońskiego i Morza Egejskiego. Na ten plan zareagowało we wtorek MSZ Turcji w oświadczeniu i "zakwestionowało suwerenność Grecji nad wyspami w regionie" - pisze eKathimerini.

MSZ w Ankarze zaleciło Grecji, by nie wykorzystywała w swoich interesach "nierozwiązanych spraw" dotyczących Morza Egejskiego i statusu części wysp, "których suwerenności traktaty międzynarodowe nie przyznały Grecji". Ankara dodała, że "nie zaakceptuje faktu dokonanego, do którego może doprowadzić Grecja w odniesieniu do obiektów o spornym statusie".