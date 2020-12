Ból się rodzi. Omar płacze z zimna na ulicy jednej z europejskich stolic

Omar urodził się w obozie Moria na greckiej wyspie Lesbos. Ma zaledwie 3 miesiące i kolejną noc śpi na ulicy Aten. Jest jednym z tysięcy dzieci uchodźców w Grecji. I jednym z milionów dzieci uchodźców na świecie. Czas świąt, dla wielu z nas wyjątkowy, to dla maleńkiego Omara i jego rodziny kolejne dramatyczne dni i noce spędzone pod gołym niebem greckiej stolicy.

W ramach akcji, zorganizowanej przez Agencję RATS i kilkanaście organizacji medialnych oraz pozarządowych, publikujemy zdjęcie Omara, by przy okazji świąt po raz kolejny zwrócić uwagę na dramat uchodźców w Europie.

Grecja i cała Europa od dawna nie radzą sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa rodzinom takim jak ta Omara. Uchodźcy żyją na ulicach, w prowizorycznych szałasach i w obozach, gdzie, jak alarmują w tym tygodniu Lekarze bez Granic, drastycznie rośnie liczba ran spowodowanych pogryzieniami dzieci przez szczury. Jeśli dziś nie dojdzie do relokacji uchodźców do innych państw Europy, sytuacja w Grecji będzie się tylko pogarszać. A ból rosnąć.

Wyobraź sobie, że pewnego dnia musisz opuścić swój dom, uciekając przed niebezpieczeństwem, katastrofą, a może wojną. To może się wydarzyć, prawda? Co wtedy zrobisz?

Memento Moria Wyobraź sobie, że pewnego dnia musisz opuścić swój dom, uciekając przed niebezpieczeństwem, katastrofą, a może wojną. To może się wydarzyć, prawda? Co wtedy zrobisz? tvn24.pl

Moria w ogniu

W połowie września położony na Lesbos obóz Moria doszczętnie strawiły płomienie, pozbawiając dachu nad głową 13 tysięcy ludzi. Pożar, niczym sygnał SOS, ponownie zwrócił oczy świata na problem, z którym Europa zmaga się od lat. Moria to miejsce, w którym wartości takie jak prawa człowieka i ludzka solidarność, zderzały się z bezlitosną biurokracją i obojętnością. To brama do wymarzonego świata, stanowiącą wrota i mur zarazem. Ten obóz stał się symbolem porażki Europy. W języku greckim "moria" znaczy "głupota".