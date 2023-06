Poszukiwania 27-letniej Polki w Grecji. Odnaleziono ciało młodej kobiety

O odnalezieniu zwłok poinformował między innymi grecki portal protothema.gr. Jak pisze, w niedzielne popołudnie odkryto zwłoki młodej kobiety. Miały one znajdować się pod drzewem w worku przykrytym gałęziami. Portal dodał, że ciało znajdowało się w bliskiej odległości od domu 32-letniego obywatela Bangladeszu, którego zatrzymano w sprawie zaginięcia Polki.

Policja przypuszcza - piszą greckie media - że jest to poszukiwana 27-latka z Polski. Ciało ma zostać poddane identyfikacji przez partnera kobiety.

Zatrzymany obywatel Bangladeszu

Anastazja zaginęła w nocy z poniedziałku na wtorek na greckiej wyspie Kos. - We wtorek, 13 czerwca do rodziców kobiety zadzwonił jej partner i przekazał informację o jej zaginięciu. Rodzice poinformowali wrocławską policję, a my potwierdziliśmy, że greccy funkcjonariusze faktycznie prowadzą czynności poszukiwawcze - przekazał mł. asp. Rafał Jarząb z wrocławskiej policji.