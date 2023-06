Tylne drzwi, których nie obejmują kamery. Greckie media piszą o podejrzanym w sprawie zabójstwa Polki

Główny podejrzany o zabójstwo 27-letniej Polki na greckiej wyspie Kos mógł wynieść ciało kobiety z domu tylnym wyjściem, którego nie widać na nagraniach z kamer - podał we wtorek portal Kathimerini, powołując się na źródła zaangażowane w śledztwo.

Podejrzany o zamordowanie Anastazji 32-letni mężczyzna miał być widziany, jak w panicznym biegu opuszcza swój dom, by po jedenastu minutach do niego wrócić. Po porównaniu tego czasu z mapą ustalono, że mężczyzna mógł oddalić się na odległość maksymalnie 1,5 km, a zwłoki kobiety znaleziono około 1 km od jego miejsca zamieszkania – napisał portal Kathimerini.

Osoby, które w ostatnich dniach były zaangażowane w poszukiwania Polki, twierdzą, że ciało musiało być porzucone na mokradłach w rejonie Alykes w sobotę, czyli dzień przed jego znalezieniem. Wcześniej miejsce to było kilkukrotnie bezskutecznie sprawdzane, również z wykorzystaniem psów tropiących.

Mężczyzna "przeczy sam sobie" w zeznaniach

Choć mężczyzna z Bangladeszu, który został aresztowany w piątek, wciąż nie przyznaje się do winy, to wiele poszlak wskazuje właśnie na niego – napisały greckie media. Postawiono mu zarzuty porwania i aktu seksualnego z osobą niezdolną do stawiania oporu. Był ostatnią osobą, którą 27-latka spotkała przed zaginięciem tydzień temu.