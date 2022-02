Strażacy walczą z pożarem na statku. Potwierdzono śmierć jednej osoby, 10 jest nadal poszukiwanych

Do pożaru promu Euroferry Olympia doszło u północnych wybrzeży greckiej wyspy Korfu - pomiędzy Grecją a Albanią - w piątek nad ranem. Statek płynął z greckiego portu Igumenitsa do Brindisi we Włoszech. Na pokładzie znajdowało się 241 pasażerów i 51 członków załogi (wcześniej informowano o 239 pasażerach).