Pożar na statku wycieczkowym w pobliżu Korfu. Uratowano 281 osób, 11 jest zaginionych

Jedna z 12 osób poszukiwanych po pożarze, który wybuchł na statku wycieczkowym w pobliżu greckiej wyspy Korfu, została odnaleziona żywa. Służby uratowały do niedzieli 281 pasażerów i członków załogi. W sobotę wieczorem strażacy nadal starali się opanować ogień. Nie ma informacji o tym, czy do niedzieli udało im się to zrobić.