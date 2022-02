Pożar na statku z 290 osobami na pokładzie. W pobliżu wyspy Korfu

W czasie rejsu wycieczkowego w pobliżu greckiej wyspy Korfu na Morzu Jońskim doszło do pożaru promu. Na jego pokładzie było 290 osób - pasażerów i członków załogi. Co najmniej dziesięć osób trafiło do szpitala. Poszukiwanych jest osiem osób. - Nasze paszporty są spalone, nasze samochody są spalone - opisywał jeden z płynących jednostką, kierowca ciężarówki z Turcji.