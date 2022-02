Pożar na statku wycieczkowym z 288 osobami na pokładzie

Podczas rejsu wycieczkowego w pobliżu greckiej wyspy Korfu na Morzu Jońskim doszło do pożaru statku. Na jego pokładzie było 288 osób. Według wstępnych doniesień nikt nie ucierpiał.

Statek, na którym doszło do pożaru, pływał pod włoską banderą. Na pokładzie znajdowało się 237 pasażerów i 51 członków załogi. Prom płynął z greckiego portu Igumenitsa w regionie Epir-Macedonia Zachodnia nad Morzem Jońskim do Brindisi we Włoszech.