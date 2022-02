Pożar na statku wycieczkowym w pobliżu Korfu nadal niedogaszony. Uratowano 280 osób, 12 jest zaginionych

Dwanaście osób uznaje się za zaginione po pożarze, który wybuchł na statku wycieczkowym w pobliżu greckiej wyspy Korfu. Wśród nich są obywatele Bułgarii, Grecji, Turcji i Litwy. Służby uratowały do soboty 280 pasażerów i członków załogi. Strażacy nadal starają się opanować ogień.

W piątek około godziny 4.30 rano (godz. 3.30 w Polsce) na 183-metrowym wycieczkowcu Euroferry Olympia płynącym pod włoską banderą wybuchł pożar. Do zdarzenia doszło u wybrzeży greckiej wyspy Korfu na Morzy Jońskim, pomiędzy Grecją a Albanią, podczas rejsu z greckiego portu Igumenitsa do Brindisi we Włoszech.