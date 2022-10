Katastrofa łodzi z migrantami na Morzu Egejskim. Uratowano 80 osób

Grecko-tureckie napięcia wokół problemu migracji

W czwartek minister żeglugi Plakiotakis oskarżył Turcję o to, że nie powstrzymywała handlarzy ludźmi przed wykorzystywaniem migrantów i wezwał ją do przestrzegania umowy z Unią Europejską z 2016 roku, zgodnie z którą Turcja zobowiązała się do niewpuszczania uchodźców i migrantów do Europy.