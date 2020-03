Frontex zapowiada "szybką interwencję", UE zwołuje "nadzwyczajne posiedzenie"

"Podjąłem decyzję o zgodzie na szybką interwencję"

Berlin: droga do Unii nie jest otwarta

"Na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej z Turcją, tak na lądzie, jak i na morzu, mamy obecnie do czynienia z bardzo niepokojącą sytuacją. Mamy do czynienia z uchodźcami i migrantami, którym po stronie tureckiej mówi się, że droga do Unii jest obecnie otwarta, a tak oczywiście nie jest - oświadczył w Berlinie rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert. Na pytanie, czy wciąż pozostaje w mocy deklaracja kanclerz Angeli Merkel, iż rok 2015 się nie powtórzy, odparł: - Ma to nadal ważność.

Unia szykuje się na kryzys migracyjny

Przez działania podejmowane przez Ankarę UE zdecydowała na wykorzystanie specjalnych zapisów, które umożliwią organizowanie formalnych spotkań (czyli takich na które mogą być podejmowane decyzje) poza siedzibami unijnych instytucji (w tym przypadku Rady UE). We wtorek do Grecji jadą szefowie Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - Ursula von der Leyen, Charles Michel i David Sassoli, by w regionie przygranicznym ocenić sytuację.

Decydując się na przepuszczanie uchodźców, Turcja chce wywrzeć presję na państwa zachodnie należące do UE, ale też NATO, by wsparły ją w jej działaniach w Syrii. - Uznaję to, że Turcja jest w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o uchodźców i migrantów, ale to co widzimy nie może być odpowiedzią, czy rozwiązaniem - mówiła w poniedziałek von der Leyen. Kanclerz Niemiec Angela Merkel podkreślała z kolei, że rozumie, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oczekuje większej pomocy od Europy, by radzić sobie z kryzysem uchodźczym, ale nie powinien on używać uchodźców, by pokazywać swoje niezadowolenie.