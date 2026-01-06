Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ruch lotniczy był sparaliżowany przez kilka godzin. Jest dochodzenie

Port Lotniczy im. Elefteriosa Wenizelosa w Atenach
Ateny na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Władze w Atenach zapowiedziały, że wydział do spraw przestępstw elektronicznych poprowadzi dochodzenie w sprawie niedzielnej awarii częstotliwości radiowych. Pilne śledztwo wszczęto w związku z niemal całkowitym wstrzymaniem ruchu lotniczego.

Greckie stowarzyszenie kontrolerów lotów uznało skalę niedzielnego incydentu za "bezprecedensową i niedopuszczalną" i zapewniło, że kontrolerzy "dołożyli wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo lotów".

Grecki urząd lotnictwa cywilnego podkreślił, że incydent spowodował opóźnienia dziesiątek lotów w jednym z najbardziej ruchliwych weekendów sezonu świąteczno-noworocznego. Wyjaśniono, że nieokreślony "szum" wpłynął na kanały radiowe, co sparaliżowało komunikację między kontrolerami lotów a kapitanami samolotów.

Awaria na lotniskach w całym kraju. "Zamknięta przestrzeń powietrzna"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Awaria na lotniskach w całym kraju. "Zamknięta przestrzeń powietrzna"

BIZNES

- Z jakiegoś powodu nagle utracono wszystkie częstotliwości. Nie mogliśmy komunikować się z samolotami w powietrzu - powiedział w niedzielę w wywiadzie telewizyjnym przewodniczący Stowarzyszenia Greckich Kontrolerów Ruchu Lotniczego Panagiotis Psarros.

Przekazano, że "szum miał narastającą, ciągłą formę". Grecka prokuratura poinformowała, że dochodzenie ma na celu zbadanie, czy doszło do popełnienia przestępstwa polegającego na "niebezpiecznym zakłócaniu ruchu lotniczego" oraz wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do zakłóceń na niemal wszystkich częstotliwościach Służby Informacji Lotniczej obsługującej Ateny i region Attyki.

Port Lotniczy im. Elefteriosa Wenizelosa w Atenach
Port Lotniczy im. Elefteriosa Wenizelosa w Atenach
Źródło: Shutterstock

Awaria "uwypukliła podatność na zagrożenia"

Na wstępnym etapie postępowania nie wyklucza się jednak założenia, że źródłem zakłóceń mogła być zła jakość infrastruktury telekomunikacyjnej. - Pracujemy na najbardziej przestarzałych systemach w Europie - powiedział Psarros w niedzielnym wywiadzie.

W odrębnej wypowiedzi dla agencji Reutera dodał, że awaria "uwypukliła podatność na zagrożenia starzejącego się systemu", który jego zdaniem "powinien zostać wymieniony wiele lat temu".

Zakłócenia zaczęły się w niedzielę wczesnym rankiem i - jak napisały miejscowe media - szybko nasiliły się, co w poważnym stopniu zakłóciło plany co najmniej kilku tysięcy podróżnych. Minister infrastruktury i transportu Grecji Christos Dimas zapewnił, że incydent nie zagroził bezpieczeństwu lotów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
GrecjaLotnictwo
Czytaj także:
Grenlandia
Deputowana Grenlandii: powinniśmy być gotowi na wszystkie scenariusze
Świat
Protest przed sądem w Nowym Jorku
Sondaż: atak USA na Wenezuelę popiera tylko co trzeci Amerykanin
Świat
Eva-Schloss
Nie żyje Eva Schloss. Przybrana siostra Anne Frank zmarła w wieku 96 lat
Świat
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
Karetki czekają przed SOR-em po kilka godzin
Wrocław
Maduro, Celia Flores
Maduro stanął przed sądem, Polki ranne w pożarze w kurorcie, apel premiera
TO WARTO WIEDZIEĆ
zima snieg mroz shutterstock_2178912701
Ziąb w całym kraju, będzie też prószył śnieg. Pogoda na dziś
METEO
shutterstock_2240510371_1
MSZ ma dobrą wiadomość dla Polaków na Sokotrze
BIZNES
imageTitle
Trudne pytanie przed polskim pojedynkiem. "Trzymam kciuki za brata"
EUROSPORT
imageTitle
Plaga kontuzji w City. Podstawowy obrońca złamał nogę
EUROSPORT
Niemowle
Produkty dla niemowląt wycofywane. Ostrzeżenie
BIZNES
Straż pożarna w rejonie Fabriano
Pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Dziesiątki interwencji strażaków
METEO
AdobeStock_128030804
Tu będzie lodowato. IMGW ostrzega przed dwucyfrowym mrozem
METEO
Delcy Rodriguez
"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Następczyni Maduro zaprzysiężona
Świat
imageTitle
Szubarczyk gra dalej w kwalifikacjach German Masters. Bolesna porażka Kowalskiego
EUROSPORT
Kolumbia. Żołnierze na granicy z Wenezuelą
Tysiące żołnierzy na granicy z Wenezuelą. Mają "potrójne zadanie"
Świat
pc
Senyszyn o Czarzastym: Wszedł w buty PiS-u. Nie powinien być marszałkiem
Polska
imageTitle
Kolejne osłabienie potencjalnych rywali Polaków w walce o mundial
EUROSPORT
Dariusz Klimczak
Minister przeprasza. "Nie ma żadnej wymówki"
BIZNES
imageTitle
Grecy z awansem w United Cup. Walka była zacięta
EUROSPORT
Noc śnieg
Noc upłynie pod znakiem siarczystego mrozu
METEO
Recep Tayyip Erdogan
Erdogan rozmawiał z Trumpem. "Nie pochwalamy"
Świat
Izraelski atak na cel w Libanie, grudzień 2025 roku
Izrael zaatakował cele w Libanie. Wcześniej wydano ostrzeżenia
Świat
Francja
Atak zimy. Przez obfite opady odwołano część lotów
METEO
imageTitle
Hurkacz doprowadził go do wściekłości i rozpaczy. "On ledwo się rusza, a tak serwuje"
EUROSPORT
Rada bezpieczeństwa ONZ. Przemówienie Antonio Guterresa
Rada Bezpieczeństwa ONZ o amerykańskiej operacji. "Ważne jest, aby trzymać się zasad"
Świat
W ciężarówce pękła przednia szyba
Spadająca tafla lodu rozbiła przednią szybę w jadącej ciężarówce
WARSZAWA
Rysunek przedstawiający Nicolasa Maduro i jego żonę w sądzie
Maduro stanął przed sądem. Usłyszał zarzuty
Świat
Donald Trump i jego współpracownicy podczas akcji w Wenezueli
Gra o wenezuelską ropę. "Sytuacja win-win"
BIZNES
imageTitle
Tomasiaka straszyli, a on zrobił swoje. "We wtorek powinno być super"
EUROSPORT
Od lat spada dzietność Polek i to bez względu na miejsce zamieszkania
Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica