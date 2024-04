Rząd Grecji wdrożył przepisy gwarantujące darmowy pobyt na Rodos tysiącom turystów, którzy w lipcu ubiegłego roku zostali ewakuowani z wyspy ze względu na pożary. Jak przekonuje lokalna administracja, to pierwszy tego typu program na świecie. Skorzystać z niego będzie można w dwóch turach. Pierwsza już ruszyła.

- Wszystkim osobom, których wakacje zostały skrócone w wyniku pożarów, grecki rząd, we współpracy z lokalnymi władzami, zaoferuje tydzień bezpłatnych wakacji na Rodos - zapowiadał jeszcze w sierpniu ubiegłego roku premier Grecji Kyriakos Micotakis. Wówczas możliwość zrealizowania rzuconej przez niego deklaracji była poddawana w wątpliwość. Jak się jednak okazuje szef rządu dotrzymał słowa.

Zmuszeni do ewakuacji mogą już ubiegać się o przyznanie im przez grecki rząd bonów finansowych - poinformował w czwartek brytyjski "Guardian". Przy ich pomocy będą mogli opłacić tygodniowy pobyt na Rodos. Wysokość voucherów jest uzależniona od pierwotnie zapłaconej za wakacje kwoty i waha się od 300 do maksymalnie 500 euro (równowartość ok. 1280-2130 złotych).