Prokuratura rekomendowała, by nie zwalniać Nikosa Michaloliakosa warunkowo, ponieważ nie okazał skruchy, nic nie świadczy o tym, że żałuje swoich czynów ani że zmienił swoje poglądy. Sędziowie jednak przychylili się do wniosku skazanego, uznając, że spełnia on formalne kryteria do warunkowego wyjścia na wolność.