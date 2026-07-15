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Świat

61-latka prawie wyssało z samolotu. Żona o heroicznej walce o życie męża

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Samolot linii Ryanair zawrócił krótko po starcie z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie
Samolot linii Ryanair zawrócił krótko po starcie z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dramatyczne chwile przeżyli pasażerowie lotu linii Ryanair z Salonik do Memmingen. Gdy pękła jedna z szyb, 61-letni mężczyzna omal nie został wyssany na zewnątrz samolotu. Jego żona opowiedziała o walce o życie męża.

- Pomyślałam, że jeśli mamy zginąć, to zginiemy razem - mówiła w rozmowie z serbskim portalem Nova Swietłana Grković, żona Ljubisa Karovića, opowiadając o tym, co przeżyli w czasie podróży w samolocie linii Ryanair. Wkrótce po starcie z greckich Salonik w piątkowy poranek pasażerowie usłyszeli głośny huk, a jedna z szyb roztrzaskała się. Na skutek nagłej dekompresji siedzący przy oknie Karović został niemal wyssany z samolotu. Według relacji świadków jego głowa, szyja i ramiona znalazły się na zewnątrz maszyny.

Dramatyczne chwile w samolocie z Grecji. Pasażer "wystawał" z okna
Dowiedz się więcej:

Dramatyczne chwile w samolocie z Grecji. Pasażer "wystawał" z okna

Relacja żony i innych pasażerów

Swietłana Grković opowiedziała mediom o dramatycznym zdarzeniu. W rozmowie z serbskim portalem Nova potwierdziła, że "głowa i ramię jej męża wystawały przez rozbite okno". Opowiadała, że ​"natychmiast zareagowała i chwyciła go za nogi". Serwisowi BBC Serbia mówiła też, jak dwoje innych pasażerów pomogło wciągnąć jej męża z powrotem do środka po blisko dwóch minutach zmagań. - Jego twarz była całkowicie zniekształcona, a z nosa i ust płynęła krew - wspominała.

Wcześniej pasażerowie informowali lokalne media, że ​​Karović miał zapięte pasy bezpieczeństwa. To sprawiło, że inne osoby na pokładzie były w stanie go przytrzymać. - Natychmiast zorientowaliśmy się, że doszło do dekompresji. Rozległy się krzyki. Przez chwilę myślałam, że ktoś przypadkowo otworzył wyjście awaryjne - powiedziała w rozmowie z Radio Thessaloniki jedna z pasażerek, Christina.

Pasażerka o imieniu Sofia relacjonowała: - Myśleliśmy, że samolot spada. Dekompresja była gwałtowna. Mieliśmy wrażenie, że nie możemy oddychać. Ranny mężczyzna krwawił, a następnie kilkakrotnie stracił przytomność, najprawdopodobniej z powodu braku tlenu i szoku.

Swietłana Grković przekazała, że ​​jej 61-letni mąż został "ciężko ranny i jest w szoku". - Najważniejsze dla mnie jest to, że żyje - podkreśliła. Jak dodała, mężczyzna "nie jest w stanie się komunikować i nie pamięta całego zdarzenia".

Sama też jest "w złym stanie psychicznym". - Bałam się o nasze życie. Obawiałam się, że samolot się rozbije - podkreśliła. Stacji ERT mówiła, że "ilekroć słyszy o samolotach, zaczyna się trząść" i ​​nie może przestać myśleć o tym dramatycznym wydarzeniu. - Ciągle robię coś, żeby zapomnieć o tym, co się stało, ale te obrazy po prostu nie chcą zniknąć. Wczoraj wsiadłam do windy i nagle poczułam okropne uczucie duszności. Teraz pytanie brzmi, czy kiedykolwiek jeszcze wsiądziemy do samolotu - dodała.

Według lokalnych mediów 61-latek wciąż przebywa w szpitalu.

Samolot linii Ryanair zawrócił krótko po starcie z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie
Samolot linii Ryanair zawrócił krótko po starcie z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie
Źródło zdjęcia: Reuters

Oświadczenie Ryanair

W wydanym oświadczeniu linie Ryanair poinformowały, że piątkowy poranny lot zakończył się powrotem na lotnisko "krótko po starcie, gdy w trakcie lotu obluzowało się okno pasażerskie".

"Samolot wylądował bez zakłóceń, a pasażerowie wrócili do terminalu. Jeden z pasażerów poprosił o pomoc medyczną i otrzymał ją po wylądowaniu w Salonikach" - przekazał irlandzki przewoźnik.

Maszyna - według informacji mediów mająca 18 lat - była obsługiwana przez Malta Air, spółkę zależną linii Ryanair. Operator lotniska w Salonikach, firma Fraport Greece, poinformował, że "okoliczności zdarzenia są obecnie badane przez grecki organ ds. badania wypadków w transporcie lotniczym i kolejowym".

Dochodzenie w sprawie przyczyn zdarzenia trwa. Ponieważ jest to wyprodukowany w USA samolot Boeing 737-800, a do zdarzenia doszło w przestrzeni powietrznej Macedonii Północnej, w dochodzeniu uczestniczą przedstawiciele różnych międzynarodowych organów lotniczych, w tym firmy Boeing, amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Źródło: BBC
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Tagi:
RyanairGrecjaNiemcysamoloty
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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