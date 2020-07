Turyści z Ukrainy zatrzymani na greckim lotnisku. Przylecieli na wakacje, śpią w komisariacie

17 obywateli Ukrainy spędziło dwie noce w lotniskowym komisariacie w Atenach. Ukraińcy przylecieli do Grecji w sobotę z Kijowa rejsami obsługiwanymi przez Ryanair i Wizzair. Przez związane z pandemią ograniczenia i zakazy wjazdu do niektórych krajów Unii Europejskiej, nie zostali wypuszczeni z lotniska. Ukraińska straż graniczna poinformowała, że nie miała podstaw, by nie pozwolić podróżnym na wylot.