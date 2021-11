Premier Morawiecki rozmawiał z szefami rządów Litwy i Łotwy. Szef MSZ z sekretarzem stanu USA, MSZ Francji i przedstawicielem UE

O kryzysie na granicy z Białorusią premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierami Litwy i Łotwy. "Blisko współpracujemy na rzecz ochrony granic Unii Europejskiej i wzywamy do wspólnych działań na rzecz zatrzymania agresji Łukaszenki, manipulacji medialnych i fake newsów" - przekazał. Serię rozmów na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy odbył w sobotę również minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Rozmawiał z szefem amerykańskiej dyplomacji Antony Blinkenem.

"Zdecydowanie sprzeciwiamy się hybrydowemu atakowi reżimu Łukaszenki. Blisko współpracujemy na rzecz ochrony granic Unii Europejskiej i wzywamy do wspólnych działań na rzecz zatrzymania agresji Łukaszenki, manipulacji medialnych i fake newsów" - napisał szef rządu.

Seria rozmów szefa MSZ na temat kryzysu na granicy

Rau rozmawiał z Wysokim Przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepem Borrellem. "Rozmowa dotyczyła sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, w kontekście zaplanowanej na 15 listopada Rady ds. Zagranicznych w Brukseli" - poinformowało w komunikacie polskie MSZ. Resort dodał, że rozmowa odbyła się z inicjatywy Borrella.

Kryzys na granicy Polski z Białorusią

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów w odpowiedzi na unijne sankcje. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez rząd, w pasie przygranicznym po białoruskiej stronie granicy z Polską przebywa obecnie od 2 do 4 tysięcy migrantów, regularnie dochodzi do prób siłowego przekroczenia granicy oraz prowokacji ze strony służb białoruskich.