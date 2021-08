Granica polsko-białoruska. Komisja Europejska: próba instrumentalizacji ludzi dla celów politycznych

Rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jahnz, odpowiadając na pytanie o sytuację na granicy polsko-białoruskiej, powiedział, że to próba "instrumentalizacji ludzi dla celów politycznych". - Co bardzo mocno odrzucamy i opisujemy, jako formę agresji - dodał.

Podczas poniedziałkowego briefingu prasowego do Komisji Europejskiej po raz kolejny padło pytanie o ocenę sytuacji przy granicy polsko-białoruskiej.

Rzecznik KE Adalbert Jahnz odpowiedział, że w tej kwestii ważne jest, aby powiedzieć, kto jest za tę sytuację odpowiedzialny. - To próba, za którą stoi kraj trzeci, instrumentalizacji ludzi dla celów politycznych, co bardzo mocno odrzucamy i opisujemy, jako formę agresji - powiedział.

Sytuacja na granicy

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na ich terytorium w ramach tzw. wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu premierzy Polski i krajów bałtyckich ocenili, że kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć.