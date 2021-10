Granica polsko-niemiecka. Władze Niemiec mają omówić możliwe sposoby wzmocnienia ochrony

Według ZDF pierwsza rozważana opcja przez niemiecki rząd to wprowadzenie przez policję federalną częstszych, wzmożonych, wyrywkowych kontroli w obszarze przygranicznym wobec osób przekraczających granicę. Druga opcja to tymczasowe wprowadzenie stacjonarnych punktów kontroli granicznych, np. na mostach. Policjanci kontrolowaliby systematycznie osoby przekraczające granicę. Jak wyjaśniła telewizja, takie działanie musiałoby jednak "zostać zarejestrowane w UE i trwać maksymalnie sześć miesięcy, z opcją przedłużenia". Takie kontrole funkcjonują na granicy niemiecko-austriackiej od około sześciu lat.

Na granicy polsko-białoruskiej, będącej zewnętrzną granicą UE, od tygodni rośnie presja migracyjna z powodu działań władz Białorusi. "Dlatego federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer zachęcał w liście do swojego polskiego odpowiednika (szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego - red.), by Polska skorzystała ze wsparcia jednostek (unijnej agencji ochrony granic - red.) Frontex" – poinformowała ZDF.

Minister spraw wewnętrznych o wzmocnieniu wspólnych patroli

Jak zauważa telewizja, Seehofer w liście do polskiego ministra wydaje się przeciwny tworzeniu stacjonarnych punktów kontroli na niemiecko-polskiej granicy. "W obliczu stojących przed nami wspólnych wyzwań uważam za rozsądne dalsze odczuwalne wzmocnienie – poniżej progu tymczasowego przywrócenia kontroli granic wewnętrznych - naszych sprawdzonych wspólnych patroli polskiej i niemieckiej Służby Granicznej na granicy polsko-niemieckiej" - napisał szef niemieckiego MSW.

"Mając na uwadze niewątpliwie znaczne obciążenie polskiej Straży Granicznej na granicy z Białorusią, pragnę zaproponować znaczące zwiększenie w tym celu udziału funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji Federalnej. Aby móc skutecznie zapobiec dalszemu nielegalnemu przejazdowi do Niemiec, wspólne patrole powinny być prowadzone na bazie polsko-niemieckiej umowy o policji przede wszystkim na terytorium Polski, oczywiście pod kierownictwem funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej" - dodał.

W liście Seehofer podkreśla też dotychczasową "sprawdzoną, skuteczną i konstruktywną współpracę służb granicznych" Polski i Niemiec. Składa też na ręce szefa polskiego MSW i polskiej Straży Granicznej podziękowania za "ochronę naszej wspólnej granicy zewnętrznej, której celem jest zapobieżenie w miarę możliwości nielegalnej migracji przez Białoruś do krajów Unii Europejskiej".

"Stanowisko Seehofera sprowadza się tego, aby tych kontroli granicznych uniknąć, ale też, aby szlak migracyjny uciąć na polskim terytorium" – oceniła we wtorek agencja dpa.

Prezydent Duda: Niemcy nie rozważają wprowadzenia kontroli na granicy

Prezydent Andrzej Duda, który we wtorek przebywa z wizytą w Wilnie , był pytany na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą o kwestię wsparcia polskich służb na granicy z Białorusią przez niemieckich policjantów oraz doniesienia o planowanym wprowadzeniu kontroli na granicy polsko-niemieckiej.

- Pan prezydent (Niemiec - red.) powiedział mi, że absolutnie żadnego takiego sygnału od żadnego z poważnych niemieckich polityków nie słyszał, i w ogóle nie słyszał o tym, żeby tego typu poważne rozważania były po stronie niemieckiej prowadzone - powiedział prezydent. Dodał, że "jeżeli ktoś się obawia, że Niemcy szykują się na coś takiego", to biorąc pod uwagę rozmowę z prezydentem Niemiec, może "takie obawy całkowicie rozwiać".

- Jeżeli natomiast zaprosimy do obecności na naszej granicy - to goście będą mile widziani. Chcę zaznaczyć jedno: pomoc w fizycznej ochronie granicy dzisiaj nie jest nam potrzebna. My się z tego obowiązku wywiązujemy, myśmy się o pomoc w tym zakresie nie zwracali - powiedział prezydent.