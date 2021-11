"Sytuacja migrantów wydaje się beznadziejna". Relacja reportera CNN z granicy 

Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny, wywołany w zgodnej opinii Zachodu przez władze w Mińsku, oskarżane o prowadzenie wojny hybrydowej. Przy granicy obowiązuje stan wyjątkowy, co wiąże się z zakazem wstępu na ten teren między innymi dziennikarzy i aktywistów z organizacji pozarządowych, w tym medyków. Wzrost napięcia nastąpił w drugim tygodniu listopada, kiedy duża grupa migrantów podjęła próby siłowego przekroczenia granicy. Rządzący mówią, że to "najtrudniejsza sytuacja" od czasu wybuchu kryzysu na granicy. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że razem z szefami rządów Litwy i Łotwy rozważają uruchomienie artykułu 4. NATO.

Dziennikarz CNN: sytuacja wydaje się beznadziejna

Przypomniał, że Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Zachód oskarżają Białoruś o spowodowanie tego kryzysu, by wywierać naciski na UE. - Zmuszają migrantów do dojścia do granicy, dając im fałszywą nadzieję, że będą mogli dostać się na terytorium Unii Europejskiej, do Polski. Ale to się nie dzieje. Polacy są bardzo zdeterminowani i nie chcą przepuścić migrantów. Białorusini także nie chcą pozwolić na ich wycofanie się - mówił, podkreślając, że jest to sytuacja patowa.