"Najbardziej niebezpieczna granica na świecie". W ciągu roku zginęło lub zaginęło na niej niemal 700 osób

Według oficjalnych danych, w ubiegłym roku przy próbach nielegalnego przekroczenia granicy lądowej między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi straciło życie lub "zaginęło bez wieści" co najmniej 686 migrantów – głównie z ubogich krajów Ameryki Środkowej. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji określiła ją w nowym raporcie jako "najbardziej niebezpieczną na świecie".

Liczba 686 osób to prawie połowa z około półtora tysiąca migrantów uznanych za zabitych lub zaginionych przy próbach nielegalnego przekraczania wszystkich granic na kontynencie amerykańskim w 2022 roku. To najtragiczniejsze dane, odkąd w 2014 roku rozpoczęto prowadzenie tego rodzaju statystyk. A statystyki te są prawdopodobnie zaniżone, ponieważ wiele zgonów nie zostało zarejestrowanych - stwierdza Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Od 2014 roku IOM zarejestrowała już łącznie co najmniej 4664 przypadki zgonów lub zaginięć migrantów na granicy między Meksykiem a USA. - Te alarmujące liczby przypominają o potrzebie podjęcia zdecydowanych działań przez państwa w tym zakresie – powiedziała Michele Klein Solomon, dyrektor regionalna IOM na Amerykę Środkową i Północną oraz Karaiby.

Śmierć w drodze do USA

Prawie połowa migrantów (307), którzy stracili życie w swej ucieczce przed nędzą i głodem w nadziei dotarcia do Stanów Zjednoczonych, to przypadki śmierci podczas wędrówki przez bezwodne pustynie Sonora i Chihuahua. To znacznie więcej niż w przypadku innych pustynnych regionów, w których dominuje nielegalna migracja.