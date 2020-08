Okręty wyszły w morze, samoloty patrolują niebo. "To ważny sygnał skierowany do Rosji"

Na Gotlandii i na okalających ją wodach Bałtyku odbywają się ćwiczenia szwedzkiej armii. Mają one na celu demonstrację siły i są odpowiedzią na manewry rosyjskiej marynarki wojennej oraz sytuację na Białorusi.

Jak przekazał we wtorek Szwedzkiemu Radiu szef sztabu szwedzkiej armii Micael Byden, zwołane w trybie natychmiastowym ćwiczenia, "mają na celu wzmocnienie jednostek, które stacjonują na Gotlandii oraz prezentację naszych możliwości obronnych z morza, lądu oraz powietrza".

Według dowódcy szwedzkich sił zbrojnych operacja wojskowa jest odpowiedzią na niedawne ćwiczenia rosyjskiej armii na Bałtyku z udziałem okrętów desantowych oraz sił powietrznych. Jak podał dziennik "Dagens Nyheter", wzmożona aktywność szwedzkiego wojska to także odpowiedź na niepokojącą sytuację na Białorusi.

W opinii szwedzkiego ministra obrony Petera Hultqvista celem obecności sił zbrojnych wokół Gotlandii jest "pokazanie, że Szwecja ma świadomość tego, co dzieje się w najbliższej okolicy oraz ma nad tym kontrolę". - To ważny sygnał skierowany do Rosji, a także informacja o naszych możliwościach dla partnerów z NATO - powiedział.