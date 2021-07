Wymiana ognia na granicy Armenii z Azerbejdżanem. Erywań informuje o trzech zabitych żołnierzach

Ogłoszony rozejm

Nowa odsłona konfliktu

Po nowej odsłonie wojny o separatystyczny Górski Karabach, do której doszło jesienią ubiegłego roku, podpisano rozejm, który był niekorzystny dla Armenii. Karabach to separatystyczny region, de iure będący częścią Azerbejdżanu, który od połowy lat 90. XX wieku był kontrolowany przez Ormian.

Na mocy deklaracji o zawieszeniu broni z 9 listopada do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi części zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.