Jeńcy i uchodźcy wracają do domów. Na wyjaśnienie czekają oskarżenia o zbrodnie wojenne

"Armenia i Azerbejdżan rozpoczęły wymianę grup jeńców, która jest częścią wymiany 'wszyscy na wszystkich'" – poinformowała agencja Reutera, powołując się na poniedziałkowy komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony. Rzecznik resortu obrony Igor Konaszenkow mówił agencji TASS, że do Azerbejdżanu wróciło 12 jeńców, do Armenii - 44.

W negocjacjach w sprawie wymiany uczestniczył dowódca rosyjskiego kontyngentu pokojowego w Górskim Karabachu Rustam Muradow. Rosja jest gwarantem listopadowego rozejmu. Konaszenkow wspomniał, że jeńcy wrócili do domów na pokładzie samolotu należącego do rosyjskich sił zbrojnych. Armeński obrońca praw człowieka Artak Zejnalian powiedział dziennikarzom, że w grupie uwolnionych jeńców są zarówno wojskowi, jak i cywile. Niektórzy z nich zostali zatrzymani zanim wybuchły tegoroczne walki o Górski Karabach.

Według doniesień do Górskiego Karabachu wróciło kolejnych 825 uchodźców. Po ustaniu walk do separatystycznego regionu wróciło łącznie ponad 39 tysięcy mieszkańców.

Apel Amnesty International

Próba odzyskania kontroli

Na jego mocy do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.