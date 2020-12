Turcja i Rosja będą wspólnie przyglądały się rozejmowi w Górskim Karabachu

Memorandum o utworzeniu wspólnego centrum kontroli Ankara i Moskwa podpisały w połowie listopada. Turcja poinformowała wtedy, że centrum to powstanie w miejscu wybranym przez Azerbejdżan. We wtorek turecki resort obrony podał na Twitterze, że "podpisano porozumienie w sprawie technicznych warunków utworzenia i zasad działania turecko-rosyjskiego centrum".

16 listopada we wniosku skierowanym do Zgromadzenia Narodowego prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poprosił o zgodę na wysłanie żołnierzy do Azerbejdżanu w ramach udziału w misji rosyjsko-tureckiej.