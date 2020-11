Turcja gratuluje Azerbejdżanowi "znacznych zdobyczy". Francja "staje u boku Armenii"

"W tym trudnym momencie Francja staje u boku Armenii"

Do porozumienia między Armenią i Azerbejdżanem odniósł się prezydent Francji Emmanuel Macron. "Należy niezwłocznie przeprowadzić prace nad określeniem parametrów trwałego politycznego rozwiązania konfliktu, które zapewni utrzymanie dobrych warunków dla ludności ormiańskiej w Górskim Karabachu i powrót dziesiątek tysięcy ludzi, którzy uciekli z domów" - stwierdził w oświadczeniu Pałac Elizejski. "W tym trudnym momencie Francja staje u boku Armenii" - dodano. Prezydent Francji ostrzegł również Turcję - głównego sojusznika Azerbejdżanu - i wezwał ją do "zaprzestania prowokacji w sprawie Górskiego Karabachu, do wykazania powściągliwości i niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić możliwości wynegocjowania trwałego porozumienia między stronami".