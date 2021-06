15 jeńców za mapy z lokalizacją 97 tysięcy min. "Działanie w odpowiedzi na działanie"

Pełniący obowiązki premiera Armenii Nikol Paszynian potwierdził, że doszło do przekazania jeńców. Zaznaczył przy tym, że nie była to wymiana, a "działanie w odpowiedzi na działanie".

Konflikt w Górskim Karabachu

Po sześciu tygodniach walk, w trakcie których Azerowie uzyskali znaczną przewagę i zdobycze terytorialne, w nocy z 9 na 10 listopada podpisano trójstronne (Armenia, Azerbejdżan oraz Rosja jako gwarant) porozumienie o zawieszeniu broni. Na jego mocy do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi części zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.