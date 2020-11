Rosjanie wylądowali w Górskim Karabachu. Mają zapewnić pokój w regionie

Pierwsze oddziały rosyjskich sił pokojowych dotarły w środę do Górskiego Karabachu - poinformowało ministerstwo obrony Rosji. To wynik porozumienia o przerwaniu ognia, które w nocy z poniedziałku na wtorek zawarte zostało między Armenią, Azerbejdżanem i Rosją.

"Jeśli walki trwałyby dłużej, prawdopodobnie upadłyby Stepanakert, Martuni, Askeran"

Premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył, że jego kraj był zmuszony do podpisania porozumienia, aby uniknąć katastrofy militarnej. - Jeśli walki trwałyby dłużej, prawdopodobnie upadłyby Stepanakert, Martuni, Askeran. Później tysiące naszych żołnierzy zostałyby otoczone, a to oznaczałoby nasz upadek. Byliśmy zmuszeni do podpisania tej umowy - powiedział, cytowany przez agencję TASS.