Armenia mówi o jednym zestrzelonym samolocie. Azerbejdżan: były dwa, rozbiły się o górę

Walki w Górskim Karabachu. "Mówienie o szczycie Armenia-Azerbejdżan-Rosja jest niewłaściwe"

Premier Armenii Nikol Paszynian tego dnia odniósł się do pomysłu rozmów z Azerbejdżanem pod egidą Rosji i ocenił go jako "przedwczesny". - Mówienie o szczycie Armenia-Azerbejdżan-Rosja w sytuacji, gdy toczą się intensywne walki, jest niewłaściwe - powiedział rosyjskim mediom. Jak ocenił, "do negocjacji konieczna jest odpowiednia atmosfera i warunki". Dodał przy tym, że Armenia i Karabach nie mogą dążyć do rozwiązania konfliktu "ze szkodą dla swych interesów narodowych i ich bezpieczeństwa".