"Humanitarny rozejm" w konflikcie o Górski Karabach

Przedstawiciele stron konfliktu o Górski Karabach - Armenii i Azerbejdżanu - poinformowali w sobotę, że porozumieli się w sprawie "humanitarnego rozejmu". Obowiązuje on od północy z soboty na niedzielę.

Zadowolenie z osiągniętego porozumienia wyraził prezydent Francji Emmanuel Macron, który podkreślił jednak, że rozejm powinien być ściśle przestrzegany i bezwarunkowy. "Francja będzie bardzo uważnie się temu przyglądać i pozostanie zaangażowana w to, by walki ustały permanentnie i by mogły zacząć się wiarygodne rozmowy" - czytamy w oświadczeniu Pałacu Elizejskiego