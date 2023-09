Co najmniej 20 ofiar śmiertelnych eksplozji na stacji benzynowej w Górskim Karabachu

Co najmniej 20 osób zginęło w potężnej eksplozji na stacji benzynowej w mieście Stepanakert - podały lokalne władze. Do szpitali w mieście będącym stolicą separatystycznego regionu Górski Karabach trafiło 290 rannych, wielu z nich "wciąż w stanie krytycznym".

Do wybuchu doszło w poniedziałek w pobliżu autostrady Stepanakert-Askeran w nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Republice Górskiego Karabachu na granicy Armenii i Azerbejdżanu. We wtorek rano lokalne władze podały, że w wyniku eksplozji zginęło co najmniej 20 osób. 290 rannych trafiło do szpitali, dziesiątki z nich "nadal znajdują się w stanie krytycznym" - dodano.