"Zachód wypada z gry". Kto zyskał na wojnie?

W Górskim Karabachu doszło do zmiany status quo. Nowe porozumienie o zawieszeniu broni jest przełomem - powiedział Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Porozumienie podpisali liderzy Armenii i Azerbejdżanu, a jako gwarant występuje Rosja. De facto oznacza ono kapitulację Erywania na spornym terytorium.

- Porozumienie o przerwaniu ognia zostało podpisane przez premiera Armenii i prezydenta Azerbejdżanu, co nadaje mu inną rangę niż poprzednie porozumienia, sygnowane przez szefów MSZ obu krajów. Swój podpis złożył pod nim prezydent Rosji, która występuje jako gwarant i już zaczęła wysyłać tam swoje siły pokojowe – tłumaczył Wojciech Górecki, który w OSW zajmuje się regionem Kaukazu Południowego.

Erywań wybierał między "sytuacją złą i bardzo złą"

Obecne porozumienie zostało podpisane w sytuacji , gdy Azerbejdżanowi udało się przejąć kontrolę nad częścią terytoriów, kontrolowanych do września przez Ormian, w tym nie tylko miejscowości wokół separatystycznego regionu, ale w samym Górskim Karabachu, włączając w to strategiczną miejscowość Szusza.

- Oczywiście w Erywaniu jest ogromne rozczarowanie i prawdopodobnie obecny premier Nikol Paszynian będzie musiał ustąpić. Jednak można powiedzieć, że wybrał on mniejsze zło - ocenia ekspert.

Protestujący wdarli się do budynku parlamentu | EPA/PAP

Protestujący wdarli się do budynków rządowych w Erywaniu | EPA/PAP

"Na tym też korzysta Rosja, bo zachodni uczestnicy wypadają z gry"

W związku z zawarciem nowego porozumienia de facto traci rację bytu dotychczasowy format, w ramach którego od lat próbowano doprowadzić do uregulowania konfliktu, czyli tzw. Mińska Grupa OBWE, której współprzewodniczyły Rosja, USA i Francja. - Na tym też korzysta Rosja, bo zachodni uczestnicy wypadają z gry - podkreśla analityk. Również Turcja, która aktywnie wspierała Azerbejdżan, nie będzie odgrywać w obecnej sytuacji ważniejszej roli poza, zdaniem eksperta, symbolicznym udziałem w powołanym przez porozumienie centrum pokojowym.

- Zdecydowanie mamy do czynienia z nowym status quo, które istotnie zmienia dotychczasową sytuację. Pozostaje oczywiście ważne pytanie o to, jaki status będą mieć terytoria, które utrzyma pod swoją kontrolą Armenia - podsumowuje.

"Bolesne" porozumienie

Złożenie podpisu pod deklaracją o zakończeniu działań wojennych Paszynian nazwał "bolesnym dla niego samego i dla całego narodu". W Erywaniu w reakcji na tę informację doszło do zamieszek i ataku na budynki rządowe.

Strony konfliktu zgodziły się na wprowadzenie do Karabachu rosyjskich sił pokojowych. Dowództwo rosyjskiego kontyngentu pokojowego będzie stacjonować w stolicy Górskiego Karabachu Stepanakercie.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Kreml, strony porozumienia pokojowego utrzymają pozycje, jakie ich siły zbrojne zajmowały w poniedziałek. Oznacza to, że Azerbejdżan odzyskał kontrolę nad częścią terytorium Górskiego Karabachu.

Konflikt w Górskim Karabachu

Najnowsza odsłona konfliktu wojennego w Górskim Karabachu rozpoczęła się 27 września. Nieuznawany międzynarodowo Górski Karabach to zamieszkiwany i kontrolowany do tej pory przez Ormian region, będący de iure częścią Azerbejdżanu. W konflikcie o to terytorium w latach 1991-1994 zginęło około 30 tysięcy ludzi.