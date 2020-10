Rozmowy mające na celu nakłonienie stron konfliktu w Górskim Karabachu do negocjacji w kwestii zawieszenia broni odbędą się w czwartek w Genewie i w poniedziałek w Moskwie – zapowiedział w środę minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian.

Minister spraw zagranicznych Azerbejdżanu Dżejhun Bajramow udaje się w czwartek do Genewy na spotkanie z międzynarodowym mediatorem w sprawie konfliktu w Górskim Karabachu - poinformował jego resort, zastrzegając, że nie będzie tam żadnego spotkania z przedstawicielami Armenii. "Celem wizyty jest spotkanie ze współprzewodniczącymi grupy mińskiej OBWE (Rosja, Francja, USA) i przedstawienie stanowiska Azerbejdżanu w sprawie uregulowania konfliktu" - podało ministerstwo.

Armenia z kolei wykluczyła jakiekolwiek spotkanie w Genewie między szefami MSZ obu krajów, gdyż, jak powiedziała rzeczniczka MSZ, "nie można z jednej strony negocjować, a z drugiej prowadzić operacje militarne". Potępiła jednocześnie agresję Azerbejdżanu na Górski Karabach. Nie sprecyzowała przy tym, czy armeński minister uda się do Genewy na osobne spotkanie ze współprzewodniczącymi grupy mińskiej, która od prawie 30 lat usiłuje bezskutecznie rozwiązać konflikt w Górskim Karabachu.

Walki o Górski Karabach

Górski Karabach liczy 140 tysięcy mieszkańców, przy czym 99 proc. stanowią Ormianie. Władze lokalne i Armenia oskarżają Azerbejdżan, od wznowienia działań wojennych przed ponad dwoma tygodniami, o ataki na ludność cywilną, zwłaszcza w nieformalnej stolicy regionu, Stepanakercie. Miasto jest celem ostrzałów rakietowych i ataków dronów, co zmusiło większość z ok. 50 tys. mieszkańców do ucieczki.