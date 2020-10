Zawieszenie broni weszło w życie. Mimo rozejmu nadal dochodzi do wymiany ognia

Wzajemne oskarżenia o eskalowanie konfliktu

W sobotę jeszcze przed wejściem w życie rozejmu dochodziło od wymiany ognia. Mnożyły się oskarżenia obu stron pod adresem przeciwnika, że nie widać woli wprowadzenia zawieszenia broni w życie, a tylko dążenie do eskalacji.

Ponadto gdy piątkowe porozumienie zaczęło już obowiązywać, ekspert związany z ministerstwem obrony Armenii Artsrut Howhannisjan podał, że "siły wojskowe Azerbejdżanu skierowały właśnie pociski na położone na południu Republiki Armenia miasto Kapan". Zostało to zakwestionowane przez ministerstwo obrony Azerbejdżanu, które określiło tę informację mianem "kłamstwa i celowej prowokacji".

Konflikt o Górski Karabach

Górski Karabach to kontrolowana i zamieszkana przez Ormian enklawa na terytorium Azerbejdżanu. 27 września doszło do wznowienia konfliktu o ten region – Azerbejdżan rozpoczął ostrzał ormiańskich osad, twierdząc, że wcześniej doszło do prowokacji ze strony zamieszkujących Górski Karabach Ormian.