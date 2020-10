Wzajemne oskarżenia krótko po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni

W sobotę, jeszcze przed wejściem w życie rozejmu w sprawie Górskiego Karabachu między Armenią i Azerbejdżanem, dochodziło do wymiany ognia. Mnożyły się wzajemne oskarżenia obu stron, że nie widać woli wprowadzenia zawieszenia broni w życie. Tego samego dnia, już w czasie obowiązywania porozumienia, oba kraje zaczęły oskarżać się o naruszanie uzgodnień.

Armenia i Azerbejdżan oskarżają się nawzajem o naruszenia rozejmu

Z kolei Azerbejdżan oświadczył, że siły nieprzyjaciela w Górskim Karabachu ostrzeliwują jego terytorium. Jedna osoba miała ponieść śmierć. Obie strony konsekwentnie dementują twierdzenia drugiej. Agencja Associated Press cytowała wypowiedź azerskiego dyplomaty wysokiej rangi, który powiedział, że porozumienie o wstrzymaniu ognia nigdy naprawdę nie weszło w życie.

Konflikt o Górski Karabach

Górski Karabach to kontrolowane i zamieszkane przez etnicznych Ormian terytorium na terytorium Azerbejdżanu. Azerbejdżan wspierany jawnie przez Turcję dąży do jego opanowania, do czego nie chce dopuścić Armenia. Rosja wystąpiła w roli pośrednika i rozjemcy, jako że Armenia i Azerbejdżan wchodziły niegdyś w skład byłego Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.