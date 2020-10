"Jednocześnie proste i trudne pytanie" prezydenta Armenii

"Światło w tunelu"

- To taki tunel. Jeśli na końcu tego tunelu jest światło, światło ostatecznego pokojowego rozwiązania problemu Górskiego Karabachu, to możemy jeszcze trochę poczekać. Jeśli nie ma światła, jeśli będzie oczywiste, że Azerbejdżan, przy wsparciu Turcji, w żadnym wypadku nie będzie dążył do negocjacji, to, oczywiście, Armenia uzna niepodległość Karabachu - stwierdził prezydent Armenii.