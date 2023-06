Śmiertelna krymsko-kongijska gorączka krwotoczna może rozprzestrzeniać się w Europie. Przenoszą ją kleszcze

Jak wynika z informacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), duże ogniska krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej (CCHF) pojawiały się w ostatnim czasie w Iraku i Namibii. W pierwszym z tych krajów od stycznia do końcówki maja ubiegłego roku odnotowano 212 przypadków tej choroby, 27 zakażonych zmarło. W tym roku w Iraku przypadków infekcji było już prawie 100, a 13 chorych zmarło - donosiła w maju francuska agencja France-Presse.

Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska - co to za choroba?

Polski Główny Inspektorat Sanitarny tłumaczy na stronie rządowej, że krymsko-kongijska gorączka krwotoczna jest chorobą wirusową przenoszoną przez kleszcze. Wywołuje ją arbowirus z rodziny Buynaviridae. Do zakażenia może dojść także podczas kontaktu z zakażonymi zwierzętami lub skażonym mięsem, krwią czy skórą. "Okres od momentu ukąszenia przez kleszcza do wystąpienia pierwszych objawów wynosi do 9 dni (średnio 1-3 dni), a po kontakcie z zakażonymi tkankami do 14 dni. Na skutek zakażenia u ludzi dochodzi do podwyższenia temperatury ciała, bólów i sztywności mięśni, zawrotów głowy, światłowstrętu, bólów brzucha i wymiotów. Następnie dochodzi do zaburzeń orientacji, zmian nastroju, a osoba chora staje się agresywna. W dalszym przebiegu choroby pojawiają się wybroczyny na skórze tułowia i kończyn" - wyjaśnia Główny Inspektorat Sanitarny.